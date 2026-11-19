19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия в октябре подверглась кибератаке с использованием общедоступных инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, информирует ТАСС.
По его словам, атака началась 22 октября и продолжалась до 26 октября. Для защиты от нее Еврокомиссия отключила несколько своих приложений, к настоящему времени их работа восстановлена.
Ренье подтвердил, что злоумышленники использовали общедоступные инструменты искусственного интеллекта. При этом расследование пока не установило, произошла ли утечка данных.
Представитель Еврокомиссии отказался сообщить, кто стоит за атакой, какие именно службы пострадали и затронула ли она другие институты Евросоюза.-0-