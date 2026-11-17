17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает значительный рост среднего дефицита бюджета всех стран ЕС до 3,6% ВВП в 2026 году (по сравнению с 3,1% в 2025 году) из-за военных расходов и роста цен на энергоресурсы. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии.



Согласно прогнозу, в 2027 и 2028 году рост продолжится. "Дефициты бюджетов значительно возрастут в этом году в результате роста военных расходов, повышения ставок по государственному долгу, роста цен на энергоресурсы и мер по защите потребителей от роста цен на электричество", - говорится в документе.



Этот показатель превышает предельный уровень дефицита госбюджета для стран Евросоюза в 3%, установленный базовым экономическим документом ЕС - Пактом стабильности и роста.-0-