Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру на фоне коррупционного скандала 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генеральную прокуратуру и ввести конкурс на должность ее главы. Об этом сообщает издание "Страна".



"Мы и в дальнейшем будем оценивать реформы в Украине в рамках, с одной стороны, промежуточных критериев для кластера фундаментальных вопросов, а с другой - в соответствии с договоренностями, которых Украина достигла с Европейской комиссией. Сюда действительно входят реформы в отношении генерального прокурора. Украинские власти должны продолжать эту работу последовательно и эффективно", - сказал пресс-секретарь ЕК Гийом Мерсье.



Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в начале сентября на фоне масштабного коррупционного скандала и операции "Карфаген", проведенной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), подал заявление об отставке. Антикоррупционные органы Украины заявляли, что целью операции было разоблачение преступной организации внутри офиса генерального прокурора, которая обеспечивала "крышевание" мошеннических кол-центров и легализацию незаконных средств. 14 сентября стало известно, что генпрокурор срочно выехал за границу, по его утверждению, "в служебную командировку".



По сведениям агентства УНН, Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.-0-