Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электричества на фоне роста цен

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электричества в связи с кризисом цен на энергоносители. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена министрам энергетики Евросоюза.



"В условиях ограниченного глобального предложения и высокой волатильности цен сокращение спроса может стать эффективным инструментом сдерживания цен", - отмечает он в своем письме.



Йоргенсен при этом указал, что ЕК не может назвать конкретных сроков для этих мер, ограничение спроса должно продлиться "настолько долго, насколько потребуется".



Politico отмечает, что в настоящее время запасы газа в Европе находятся на исторически низком уровне. На фоне неразрешенного конфликта США и Израиля с Ираном Евросоюз приближается к отопительному сезону с рекордно низким уровнем заполнения газохранилищ в 68%.



Согласно правилам ЕС, к 1 ноября страны должны иметь запасы газа в 90% от объема своих хранилищ. В этом году Еврокомиссия готова снизить этот показатель до 80% в надежде на теплую зиму.-0-