24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз достиг критической точки в сфере государственных финансов, бюджетные дефициты и долги стран блока растут, а их обслуживание становится все дороже. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.
"В целом наши государственные финансы движутся не в том направлении. Мы достигли критического рубежа. Государства-члены должны проводить осмотрительную бюджетную политику", - сказал Валдис Домбровскис.
По его словам, согласно осеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, средний бюджетный дефицит в ЕС вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,8% в 2028 году.
Количество стран ЕС, где дефицит превысит установленный европейскими правилами порог в 3% ВВП, может увеличиться с 12 в 2026 году до 16 в 2028 году. Таким образом, к завершению прогнозного периода порог могут нарушать более половины государств Евросоюза.
При этом ожидается, что совокупный госдолг стран ЕС увеличится с 82,6% ВВП в 2025 году до 85,6% в 2028 году.
Домбровскис отметил, что рост стоимости заимствований и необходимость покрывать значительные бюджетные дефициты, а также погашать ранее выпущенные долговые обязательства приводят к увеличению расходов государств на обслуживание долга.-0-
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24 ноября 2026, 20:16
Еврокомиссия признала критическое ухудшение финансовой ситуации в ЕС
Фото Reuters
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