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Еврокомиссия признала, что Киев не выполнил большую часть антикоррупционных реформ

Опубликовано:

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В мире
05 ноября 2026, 00:58

Еврокомиссия признала, что Киев не выполнил большую часть антикоррупционных реформ

Фото AP
Фото AP
Фото AP
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина не выполнила большую часть ранее согласованного с Евросоюзом плана из десяти приоритетных реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, а также не приняла законы, необходимые для существенного укрепления антикоррупционного законодательства, следует из опубликованного в среду доклада Еврокомиссии о расширении ЕС, сообщает РИА Новости.

"В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным", - констатируется в докладе Еврокомиссии.

В документе также подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который позволил бы существенно продвинуть совершенствование антикоррупционного законодательства.

Кроме того, Еврокомиссия указала на отсутствие прогресса в приведении украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС в сфере борьбы с тяжкой и организованной преступностью.

Отдельную обеспокоенность Брюсселя вызывает продолжающееся сопротивление украинских властей привлечению независимых международных экспертов к процедурам отбора судей.

Еврокомиссия рассматривает такое сопротивление как "препятствие для проведения судебной реформы".

При этом согласованный в декабре 2025 года план из десяти приоритетных реформ должен был ускорить выполнение требований ЕС в области верховенства права, противодействия коррупции и укрепления демократических институтов.

"Дальнейший прогресс в обеспечении верховенства права будет иметь решающее значение для сохранения темпов реформ", - заявила Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения.

По ее словам, для выполнения поставленных задач необходимы согласованные действия украинского правительства, Верховной рады и гражданского общества.

Несмотря на провал антикоррупционных реформ, Еврокомиссия продолжает поддерживать продвижение Украины к членству в ЕС и рассчитывает открыть все оставшиеся переговорные блоки до конца 2026 года.

При этом в Брюсселе считают, что для достижения поставленной Киевом цели завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года украинским властям необходимо существенно ускорить проведение реформ.

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024 года. Для вступления страна должна выполнить требования ЕС в сфере законодательства, судебной системы, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов, а также получить согласие всех государств - членов объединения.-0-
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