Еврокомиссия признала, что Киев не выполнил большую часть антикоррупционных реформ





"В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным", - констатируется в докладе Еврокомиссии.





В документе также подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который позволил бы существенно продвинуть совершенствование антикоррупционного законодательства.





Кроме того, Еврокомиссия указала на отсутствие прогресса в приведении украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС в сфере борьбы с тяжкой и организованной преступностью.





Отдельную обеспокоенность Брюсселя вызывает продолжающееся сопротивление украинских властей привлечению независимых международных экспертов к процедурам отбора судей.





Еврокомиссия рассматривает такое сопротивление как "препятствие для проведения судебной реформы".





При этом согласованный в декабре 2025 года план из десяти приоритетных реформ должен был ускорить выполнение требований ЕС в области верховенства права, противодействия коррупции и укрепления демократических институтов.





"Дальнейший прогресс в обеспечении верховенства права будет иметь решающее значение для сохранения темпов реформ", - заявила Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения.





По ее словам, для выполнения поставленных задач необходимы согласованные действия украинского правительства, Верховной рады и гражданского общества.





Несмотря на провал антикоррупционных реформ, Еврокомиссия продолжает поддерживать продвижение Украины к членству в ЕС и рассчитывает открыть все оставшиеся переговорные блоки до конца 2026 года.





При этом в Брюсселе считают, что для достижения поставленной Киевом цели завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года украинским властям необходимо существенно ускорить проведение реформ.





Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024 года. Для вступления страна должна выполнить требования ЕС в сфере законодательства, судебной системы, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов, а также получить согласие всех государств - членов объединения.-0-