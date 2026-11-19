19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия подверглась крупной кибератаке, которая привела к более чем 10-дневному сбою. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.





Затронувшая внутренние IT-системы атака потенциально поставила под угрозу множество персональных данных, лишила сотрудников возможности вводить информацию о заработной плате и отпусках.





"Комиссия считает, что ей удалось локализовать большую часть атаки, но полный масштаб ущерба остается неясным", - сообщил представитель ЕС.





Следователи все еще выясняют, были ли скомпрометированы данные сотрудников. Хотя системы постепенно восстанавливают, ответы от сервисов пока приходят с задержкой.





Как указывает Politico, это не первый громкий случай кибератаки или глобального сбоя за последние дни. Так, 12 ноября стало известно о масштабном сбое в работе сервисов Microsoft по всему миру. 16 ноября с перебоями в работе столкнулись клиенты таких крупных американских банков, как Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank и US Bank. 17 ноября сообщалось, что сайты более 170 крупных мировых компаний оказались под угрозой кибератаки из-за уязвимости в стороннем сервисе оптимизации веб-ресурсов Optimizely. Атака затронула сайты телеканалов Fox News и CNN, шведской мебельной компании IKEA и платформы для видеозвонков Zoom.-0-