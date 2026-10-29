Еврокомиссия отказалась выделить странам Балтии 500 млн евро на борьбу с БПЛА

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия отказала странам Балтии в выделении 500 млн евро на борьбу с беспилотниками. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.



Еврокомиссия ответила на запрос стран Балтии, но ответ оказался не таким, как ожидали министры обороны этих государств, пишут СМИ. В Еврокомиссии указали, что дополнительных средств в бюджете ЕС на это нет, взамен предложили воспользоваться льготными кредитами по программе Европейского фонда безопасности (SAFE).



По словам Кубилюса, Еврокомиссия в скором времени объявит о новом приеме заявок на средства SAFE. После первого этапа неиспользованным остался 21 млрд евро.



Кредитная линия SAFE, которая начала действовать в прошлом году, предусматривает льготные кредиты европейским странам на сумму 150 млрд евро на закупку оборонной техники. Литве уже предоставлена возможность занять в рамках программы до 6,375 млрд евро, которые хотят направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание Балтийской линии обороны, укрепление ПВО, закупку боеприпасов и военной техники и другие проекты для ВС. В октябре Министерство финансов подало первый запрос на предоставление кредита в размере 1,06 млрд евро по данной программе.-0-