Еврокомиссия намерена ввести возрастное ограничение на интернет-платформы во всем ЕС

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия планирует ввести возрастное ограничение на использование интернет-платформ во всех странах Европейского союза. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.



Соответствующее предложение планируется официально обнародовать 17 сентября.



Ограничения предлагается распространить на соцсети, онлайн-игры, ИИ-чат-боты и платформы для публикации видеороликов. Кроме того, ЕК намерена обязать компании встраивать механизмы безопасности непосредственно в платформы. Конкретный возраст ограничений пока не уточняется.



Как указывает Politico, новое предложение появилось в том числе после сильного давления со стороны ряда лидеров, например, президента Франции Эммануэля Макрона. Французское правительство также продвигает национальный закон, ограничивающий доступ несовершеннолетних к таким платформам, как TikTok и Instagram.-0-