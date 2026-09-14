14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия планирует ввести возрастное ограничение на использование интернет-платформ во всех странах Европейского союза. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
Соответствующее предложение планируется официально обнародовать 17 сентября.
Ограничения предлагается распространить на соцсети, онлайн-игры, ИИ-чат-боты и платформы для публикации видеороликов. Кроме того, ЕК намерена обязать компании встраивать механизмы безопасности непосредственно в платформы. Конкретный возраст ограничений пока не уточняется.
Как указывает Politico, новое предложение появилось в том числе после сильного давления со стороны ряда лидеров, например, президента Франции Эммануэля Макрона. Французское правительство также продвигает национальный закон, ограничивающий доступ несовершеннолетних к таким платформам, как TikTok и Instagram.-0-
В мире
14 сентября 2026, 16:15
Еврокомиссия намерена ввести возрастное ограничение на интернет-платформы во всем ЕС
Фото Unsplash
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