11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европе необходима политика мира, ей следует пересмотреть стратегии. Об этом заявил евродепутат от оппозиционной итальянской Демократической партии Марко Тарквинио, сообщает ТАСС.
Он отметил, что поставки оружия Украине не привели к урегулированию конфликта, а только затянули его и сделали "еще более долговременным и жестоким".
По его мнению, ЕС нужно разработать стратегии, которые будут радикально отличаться от тех, что реализуются сейчас.-0-
В мире
11 ноября 2026, 09:54
Евродепутат заявил, что Европе нужно пересмотреть стратегию и перейти к политике мира
Фото Unsplash
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