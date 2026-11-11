Евродепутат заявил, что Европе нужно пересмотреть стратегию и перейти к политике мира

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европе необходима политика мира, ей следует пересмотреть стратегии. Об этом заявил евродепутат от оппозиционной итальянской Демократической партии Марко Тарквинио, сообщает ТАСС.



Он отметил, что поставки оружия Украине не привели к урегулированию конфликта, а только затянули его и сделали "еще более долговременным и жестоким".



По его мнению, ЕС нужно разработать стратегии, которые будут радикально отличаться от тех, что реализуются сейчас.-0-