Евродепутат от Польши призвала прекратить предоставлять гражданство украинцам

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала полностью прекратить предоставление польского гражданства украинским мигрантам. Соответствующее заявление она разметила на своей странице в соцсети Х.



Так депутат отреагировала на слова экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который ранее призвал украинских эмигрантов в ближайшие 30 лет активно внедряться в политические структуры европейских стран и занимать там руководящие посты.



В своем обращении польский политик призвала не только заморозить предоставление гражданства, но и разработать юридический механизм для лишения уже выданных польских паспортов, а также заблокировать вступление Украины в Евросоюз, чтобы не допустить бесконтрольного миграционного потока.



"Как видите, речь идет не просто об интеграции: существует четко определенный план по усилению политического влияния через украинских иммигрантов. Это следует рассматривать как потенциальную угрозу национальной безопасности, и этому необходимо противодействовать. В Польше легально проживают более 1,5 млн украинцев, и многие из них стремятся или будут стремиться получить польское гражданство. Это дает право голоса и возможность влиять на судьбу нашей страны", - отметила депутат.



Ева Зайончковская-Герник ранее также призывала власти Польши прекратить финансировать Киев в связи с увеличением числа коррупционных скандалов в верхах украинской власти. Летом этого года во время дебатов в Европарламенте она разорвала на части флаг ОУН-УПА, выступив таким образом против принятия Украины в Евросоюз.-0-