18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничивающий свободу слова Евросоюз движется к политическому режиму, близкому к диктатуре. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщают РИА Новости.
"Если даже депутат Европарламента больше не может свободно выражать свое мнение, значит, мы действительно движемся к очень близкой к диктатуре системе", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В качестве примера он привел швейцарского аналитика Жака Бода, который в комментариях, книгах и публичных выступлениях по поводу вооруженного конфликта в Украине критиковал политику западных стран и НАТО, за что его включили в санкционный список в декабре 2025 года. Картайзер заявил, что дело Бода говорит об отходе Евросоюза от принципов правового государства, так как меры против аналитика были приняты во внесудебном порядке.
Евродепутат также обвинил Европейский союз в отказе от собственных основополагающих идеалов, подчеркнув, что европейцы прежде всего должны стремиться к миру, свободе и благополучию.-0-
В мире
18 октября 2026, 15:27
Евродепутат о политическом режиме в ЕС: он движется к очень близкой к диктатуре системе
Фото AP Photo
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