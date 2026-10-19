Etihad Airways приостановила рейсы в Саудовскую Аравию до 24 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмиратская авиакомпания Etihad Airways приостановила авиасообщение между Абу-Даби и несколькими городами Саудовской Аравии до 24 октября из-за нестабильной обстановки в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.





Ограничения распространяются на все рейсы между столицей ОАЭ и Эр-Риядом, городом Даммам, а также на часть рейсов в Джидду и обратно. В авиакомпании предупредили, что ситуация переменчива.





10 и 11 октября аэропорт саудовской столицы подвергся атакам со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). По данным властей королевства, в результате первого удара погибли не менее 12 человек, более 300 получили травмы. Во время повторной атаки 11 октября погиб 1 человек, 11 пострадали, воздушной гавани был нанесен материальный ущерб. Также 11 октября снаряд упал в районе аэропорта города Даммам на востоке Саудовской Аравии, о жертвах не сообщалось.-0-