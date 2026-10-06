Эстония усилила миграционный контроль на границе с Латвией

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии усилил контроль на границе с Латвией. Об этом пишут эстонские СМИ.



Такие меры приняты в связи с участившимися попытками проникновения в балтийскую республику нелегальных иммигрантов. Отмечается, что на прошлой неделе со стороны Латвии в Эстонию незаконно проникли и были задержаны свыше 40 человек. Эстонские власти все чаще проверяют прибывающих из Латвии людей и транспортные средства непосредственно на границе.



Представитель Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии отметил, говоря о странах происхождения мигрантов, что эстонские пограничники на границе с Латвией чаще всего задерживали граждан Сомали, Эфиопии, Индии, Пакистана и Бангладеш. По его словам, география стран происхождения весьма обширна.



Сотрудники полиции также проверяют поезда, прибывающие из Латвии на приграничную железнодорожную станцию Валга: они проходят по вагонам и при необходимости проверяют документы у пассажиров.



"Мы контролируем ключевые транзитные узлы - железные и автомобильные дороги, где проводим проверки людей и транспорта. Одновременно с этим мы обратились к владельцам объектов размещения и в другие организации, например, автобусные компании, с просьбой сообщать нам обо всем, что вызывает вопросы или подозрения", - сказали в ведомстве.-0-