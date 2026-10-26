26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония с 26 по 30 октября проводит совместные учения с подразделениями союзников, сообщают эстонские СМИ.
В связи с маневрами в Нарве 27 октября запланированы полеты авиации, в том числе на малой высоте. В районе Нарвского аэродрома и Рийгикюла, а также на территории Кренгольмской мануфактуры создадут временные зоны безопасности, которые будут охранять военнослужащие. Доступ посторонних на огражденные участки ограничат.
Жителей предупредили о возможном увеличении интенсивности полетов авиации и временных ограничениях, связанных с учениями.-0-
В мире
26 октября 2026, 15:52
Эстония совместно с союзниками проводит военные учения в Нарве
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