30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония сократит расходы на содержание дорог на 14 млн евро из-за роста оборонных трат и дефицита бюджета. Об этом заявил министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс, сообщают эстонские СМИ.



"С одной стороны, выросли расходы на оборону, а с другой стороны, существует дефицит бюджета", - указал министр. По его словам, чтобы достичь целевого показателя, практически всем министерствам приходится где-то сокращать расходы.



В связи с сокращением расходов на содержание дорог завершение строительства некоторых объектов будет отложено.-0-