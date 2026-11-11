11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз стремится ограничить присутствие зарубежных конкурентов в нескольких сегментах своего рынка с помощью комплекса протекционистских мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты Financial Times.
К таким мерам относятся ограничения Брюсселя на субсидирование и участие в государственных закупках в ключевых секторах с целью увеличить долю промышленного производства в ВВП сообщества с 14% до 20% к 2035 году.
В соответствии со стратегией "Сделано в Европе" предлагается принять закон об ускорении промышленного развития, который может привести к исключению компаний государств, не входящих в единый европейский рынок, из многих цепочек поставок. Рассматривается также отдельная инициатива - DiversifyEU для снижения зависимости ЕС от таких стран, как Китай, США и Индия, в поставках критически важных компонентов, включая полупроводники и фармацевтическое сырье. Она призвана стимулировать (а в ряде случаев и обязывать) европейские компании диверсифицировать свои цепочки поставок за счет поиска альтернативных источников сырья и компонентов.
Европейский союз разрабатывает также торговый механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. Подобные меры предполагается применять в исключительных случаях, если действия другой страны будут расценены как угроза экономике ЕС.-0-
В мире
11 ноября 2026, 12:17
ЕС устраняет конкурентов на своем рынке с помощью протекционистских мер - FT
Фото Unsplash
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