ЕС разрабатывает для четырех стран планы вступления в союз - Politico 

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз начал разрабатывать четкие поэтапные планы получения членства в блоке для четырех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.



Представители Еврокомиссии работают над дорожными картами для Албании, Молдовы, Украины и Черногории. Эти страны считаются главными претендентами на вступление в ЕС, но процесс их принятия затягивается. Новые планы впервые смогут предоставить им четкие гарантии и сроки завершения переговоров о получении членства в блоке. Дорожные карты определят, что именно требуется от каждой страны-кандидата, создадут обязательства для действующих членов ЕС. Они впоследствии должны будут дать свое согласие на продолжение процесса интеграции.



Источники подчеркнули, что Грузии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии и Турции дорожные карты предоставлены не будут, так как они находятся на ранних этапах вступления в ЕС.



Украина обладает статусом кандидата в члены ЕС с лета 2022 года. В июле 2026 года министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн заявил, что Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Процесс переговоров разбит на 33 раздела. Переговоры не гарантируют вступления в сообщество и не определяют сроков. -0-