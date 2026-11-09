ЕС продлил военную миссию в Украине до ноября 2028 года

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз продлил свою военную миссию в Украине до 15 ноября 2028 года и расширил ее мандат, говорится в заявлении Совета ЕС, информирует ТАСС.





"Совет принял решение о продлении мандата миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2028 года, с выделением на этот период бюджета в почти 300 млн евро", - говорится в заявлении.





Мандат миссии расширен с целью изучения "уроков боевых действий" и усиления военной подготовки кадров для ВСУ.





Военная миссия ЕС намерена продолжать сотрудничество с другими иностранными партнерами - Великобританией, Канадой, Норвегией и США. Она также будет сотрудничать с "коалицией желающих" и с НАТО, в первую очередь с его командованием, по оказанию помощи в области безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU).





В ЕС отметили, что с момента своего создания в октябре 2022 года по запросу Украины миссия обучила более 100 тыс. военнослужащих.-0-