25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз призвал Израиль открыть все пограничные переходы в секторе Газа, снять ограничения на доставку в эксклав гуманитарной помощи, защитить гражданское население и соблюдать нормы международного гуманитарного права. Об этом передает Агентство Анадолу.



Этот вопрос обсуждался на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.



Выступая от имени Совета ЕС, ирландский министр Чарли Макконалог заявил, что наводнения усугубляют гуманитарный кризис в секторе Газа. Он подчеркнул необходимость беспрепятственного и бесперебойного доступа гуманитарной помощи, а также безопасной работы структур ООН и других гуманитарных организаций.



Макконалог выразил обеспокоенность продолжающимися атаками и отсутствием прогресса в реализации режима прекращения огня, отметив, что население Газы по-прежнему сталкивается с нехваткой медикаментов, медицинского оборудования и жилья.



Еврокомиссар по вопросам равенства, готовности к кризисам и управления ими Хаджа Лахбиб сообщила, что в результате израильского удара, совершенного 24 ноября, один сотрудник Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) погиб, еще трое получили ранения.



По ее словам, с момента вступления в силу перемирия в октябре 2025 года в секторе Газа погибли более 1,6 тыс. человек. Она также сообщила, что во время первого зимнего шторма оказались затоплены более 70 тыс. палаток, а свыше 220 тыс. человек пострадали.



Лахбиб подчеркнула, что гуманитарные грузы, включая палатки, остаются за пределами сектора из-за израильских ограничений. По ее словам, проблема заключается не в нехватке помощи, а в отсутствии доступа к ней.



"Без изменения политики правительства Израиля добиться существенного увеличения гуманитарной помощи невозможно", - заявила еврокомиссар.



Она призвала Израиль открыть все пограничные переходы, снять ограничения на ввоз предметов первой необходимости, обеспечить безопасную работу гуманитарных организаций и соблюдать международное гуманитарное право.



Лахбиб также сообщила, что Еврокомиссия предоставит Палестине в 2026 году гуманитарную помощь на сумму более 217 млн евро.-0-