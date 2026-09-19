ЕС пока не может закупить ракеты для систем ПВО Patriot для Киева, так как не получил контракты

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) пока не может закупить ракеты для систем ПВО Patriot для Киева, так как не получила от украинской стороны контракты. Об этом заявил на брифинге представитель ЕК, сообщает ТАСС.



"Patriot одобрили только на прошлой неделе, так что нам нужно получить контракты. Насколько мне известно, у нас их нет", - сказал он.



ЕС одобрил финансирование систем Patriot для Украины в рамках механизма Ukraine Support Loan на прошлой неделе.-0-