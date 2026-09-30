ЕС нарастил импорт газа из РФ и заставил Молдову покупать его втридорога - Додон

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз, наращивая закупки газа в России, заставил власти Молдовы отказаться от контракта с "Газпромом", вынудив закупать энергоносители через своих посредников втридорога и в долг. Об этом заявил лидер крупнейшей в республике оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, передает ТАСС.



"Майя Санду добилась расторжения долгосрочного контракта с "Газпромом", убеждая нас, что использование "рыночной конъюнктуры" при закупках газа на бирже позволит сэкономить стране немалые средства. Но на деле получилось ровно наоборот. Более того, молдавский потребитель теперь не вправе выбирать выгодные для себя поставки", - сказал Додон.



"Закупая газ по долгосрочному контракту, гораздо сложнее заниматься махинациями, чем при его покупке на бирже, где ситуация постоянно меняется", - пояснил лидер партии.



"Почему потребители из стран ЕС наращивают закупки российского газа на миллиарды евро, а молдавские граждане лишены такой инициативы", - задался вопросом Додон.



28 сентября 2026 года Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы в очередной раз повысило тариф на природный газ для бытовых потребителей - на 28,8%, до 26,14 лея (около $1,48). Тариф на отопление вырос на 62%. Решение было принято на фоне акции протеста, которую устроили оппозиционные партии.-0-