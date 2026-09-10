ЕС накрыл рекордный рост цен на удобрения





Наиболее высокие темпы роста цен были отмечены в Литве (+16,4%), Румынии (+11,7%) и Латвии (+9,7%). Меньше всего цены на удобрения росли в Венгрии и Португалии (+1,2% в каждой стране), а также на Мальте (+1,5%).





Сильнее чем удобрения подорожали лишь энергоресурсы и смазочные материалы - на 22%.





Возобновившийся конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива - одного из ключевых мировых маршрутов поставок не только нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа, но также и удобрений, - вызвали перебои в мировой торговле и рост цен.-0-

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удобрения в Евросоюзе по итогам второго квартала подорожали на 13,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало наиболее заметной динамикой с четвертого квартала 2022 года, свидетельствуют данные Евростата.