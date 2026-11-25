25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз уже потратил на Украину 235 млрд евро с начала конфликта, однако этих средств недостаточно, поэтому Еврокомиссия хочет ускорить наращивание финансовой поддержки Киева. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает ТАСС.



Фон дер Ляйен отметила, что в следующем году Украине будет не хватать 70 млрд евро даже с учетом получения 90 млрд евро по программе ЕС на 2026 и 2027 годы. В связи с этим Еврокомиссия предложила выделить Киеву дополнительно 45 млрд евро: 20 млрд евро бюджетного финансирования и 25 млрд евро на военные нужды.



Еще 25 млрд евро, по словам главы Еврокомиссии, должны предоставить страны-партнеры - Великобритания, Норвегия, Канада и Япония. Еврокомиссия намерена взаимодействовать с ними, чтобы покрыть оставшиеся потребности Украины.-0-