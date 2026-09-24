24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море и недопустимости атак на торговые суда. Об этом сообщает Агентство Анадолу.
"Глава государства отметил, что нападения на торговые суда недопустимы, и выразил надежду на ответственное поведение всех сторон", - говорится в сообщении агентства.
В июле The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предупредил Киев о недопустимости нападений на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море. В конце августа глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасного судоходства. Говоря об атаках на торговые суда и безопасности в Черном море, он обратил внимание, что проблема остается серьезной и влияет на глобальную продовольственную безопасность.
В Нью-Йорке 8 сентября 2026 года официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции проводится Неделя высокого уровня. Общие прения состоятся 22-26 сентября и 28 сентября.-0-
В мире
24 сентября 2026, 09:58
Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о необходимости безопасного судоходства в Черном море
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото из архива ТАСС
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Мама "сочинила" для меня профессию". Как режиссер-мультипликатор Елена Турова почти 40 лет создает сказочные миры
Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
С нами интереснее