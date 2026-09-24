Эрдоган: Турция активизировала усилия по возобновлению зернового коридора в Черном море





"Сейчас мы активизировали наши усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги", - сказал он журналистам на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эрдоган также подчеркнул, что вопрос безопасности в Черном море имеет огромное значение как для Турции, так и для всего региона. "В ходе переговоров со сторонами мы подробно объясняем необходимость восстановления безопасности судоходства. Это принесет двойную пользу: обеспечит продовольственную безопасность и предотвратит распространение войны", - сказал он.





Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Президент Турции заявил, что в регионе не наступит прочный мир, пока не будет остановлено кровопролитие в Газе и не будет обеспечено постоянное перемирие. Также он вновь высказался против закрытия Ормузского пролива для судоходства. По его словам, ситуация в Ормузском проливе свидетельствует о том, что этот вопрос больше не является исключительно проблемой между Ираном и США. Турецкий лидер подчеркнул, что данный водный маршрут имеет жизненно важное значение для глобальной энергетической безопасности и международной торговли. "Мы объясняем всем нашим партнерам, что необходимо как можно скорее вернуться к переговорам. Нужно открывать не новые фронты, а новые дипломатические каналы", - заключил он.-0-

24 сентября, Минск /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об активизации усилий по возобновлению зернового коридора в Черном море.