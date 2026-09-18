Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная электроэнергетическая система Кубы 18 сентября вновь вышла из строя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики и горнорудной промышленности республики.



"Произошло полное отключение электросистемы, - говорится в сообщении министерства в X. - Задействованы протоколы восстановления".



В последний раз энергосистема Кубы полностью выходила из строя в июле, это произошло трижды менее чем за 10 дней. В результате практически вся территория страны на долгий период осталась без электричества.



Ситуация с энергообеспечением на Кубе резко ухудшилась после того, как в начале 2026 года власти США приняли меры по блокаде поставок нефти на остров. Почти все лето Куба жила в условиях практически полного отсутствия электроснабжения и с серьезными перебоями в водоснабжении.-0-