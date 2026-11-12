Эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке - Ушаков

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении гуманитарной миссии в Константиновке. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Путин предложил распространить на Константиновку практику гуманитарной операции, ранее проведенной в Алешках.
Россия готова немедленно приступить к разминированию территории для проведения миссии. По словам Ушакова, стороны договорились начать конкретные контакты с американскими представителями по этому вопросу. После подготовки операции к ней планируют привлечь журналистов из Украины, европейских стран и США.
Ушаков также сообщил, что переговоры Путина с американскими представителями прошли конструктивно, были содержательными и полезными. Среди других тем он назвал обсуждение европейской безопасности, обмена пленными и возможной трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Китае.-0-