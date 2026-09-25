Электросети Нидерландов не справляются с подключением новых домов, заявки могут рассматривать до трех лет 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерландским электросетям не хватает мощностей для подключения новых домов, сообщает телеканал RTL.



По данным ассоциации сетевых операторов Нидерландов Netbeheer Nederland, только половина из поданных заявок может быть удовлетворена в ближайшие годы, поскольку электросеть перегружена.



Заявки, которые сейчас не могут быть удовлетворены, заносятся в список ожидания. Неясно, как долго потребителям придется ждать, ситуация может значительно варьироваться в зависимости от региона. Компания по распределению электроэнергии и природного газа Liander предупредила, что время ожидания нового подключения может составлять до трех лет.



При этом приоритет в подключении по-прежнему будет отдаваться больницам, пожарным станциям и компаниям, занимающимся водоснабжением.-0-