25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерландским электросетям не хватает мощностей для подключения новых домов, сообщает телеканал RTL.
По данным ассоциации сетевых операторов Нидерландов Netbeheer Nederland, только половина из поданных заявок может быть удовлетворена в ближайшие годы, поскольку электросеть перегружена.
Заявки, которые сейчас не могут быть удовлетворены, заносятся в список ожидания. Неясно, как долго потребителям придется ждать, ситуация может значительно варьироваться в зависимости от региона. Компания по распределению электроэнергии и природного газа Liander предупредила, что время ожидания нового подключения может составлять до трех лет.
При этом приоритет в подключении по-прежнему будет отдаваться больницам, пожарным станциям и компаниям, занимающимся водоснабжением.-0-
В мире
25 сентября 2026, 12:43
Электросети Нидерландов не справляются с подключением новых домов, заявки могут рассматривать до трех лет
Фото Unsplash
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