Эль-Ниньо может привести к перемещению 3 млн человек в Африке к концу 2026 года - ООН

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природное явление Эль-Ниньо грозит стихийными бедствиями, которые могут привести к вынужденному перемещению до 3 млн человек в Восточной Африке к концу 2026 года. Об этом предупредило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), информирует ТАСС.



"К концу 2026 года масштабные наводнения, вызванные очень сильным Эль-Ниньо, могут привести к вынужденному перемещению от 770 тыс. до 3 млн человек в Сомали, Кении, Южном Судане и Уганде", - отметило УВКБ.



В этом регионе уже наблюдались разрушительные паводки: в 2023 году они вынудили покинуть свои дома более 2 млн человек, причем некоторым семьям приходилось спасаться неоднократно.



Как подчеркнули в управлении, за последние десять лет стихийные бедствия, связанные с погодными условиями, привели к более чем 255 млн случаев внутреннего перемещения населения по всему миру. В среднем ежедневно вынужденными переселенцами становились около 70 тыс. человек.



Почти 90 млн человек, или три четверти всех вынужденных переселенцев в мире, находятся в странах, подверженных высокому или экстремальному риску климатических угроз, таких как сильные засухи, катастрофические наводнения и аномальная жара. Многие из них бежали от конфликтов, насилия и преследований, но оказались перед лицом нового кризиса в местах, где ресурсы и возможности для адаптации крайне ограничены. Изменение климата создает угрозу для поиска долгосрочных решений для перемещенных лиц. Более двух третей беженцев, вернувшихся домой в первой половине 2026 года, прибыли в страны, которые крайне уязвимы перед климатическими угрозами.



Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов - Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Первый ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных районах Тихого океана, а второй - с их охлаждением. Изменения этого параметра приводят к каскаду сдвигов в других элементах глобальной климатической системы, которые напрямую не связаны с температурой воды в океане.-0-