20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатологи предупреждают, что наложение производных глобального потепления на редкий тип Эль-Ниньо, не наблюдавшийся с конца 1990-х годов, способно породить погодные паттерны, для моделирования которых у науки нет достаточного массива данных. Текущий Эль-Ниньо - первый почти за 30 лет, рожденный аномальным прогревом восточной, а не центральной части Тихого океана, пишет агентство UZA.
Первый тревожный звонок прозвучал еще в сезон 2023-2024 годов, когда вопреки ожиданиям южные штаты США не получили влажного сезона, а северные сухого. Группа из Национального центра атмосферных исследований США (NCAR) выяснила причину. Медленный прогрев тропических вод Индийского и Атлантического океанов компенсировал влияние Эль-Ниньо на Северную Америку, разрушив некогда надежную пару связанных климатических паттернов - телеконнекцию.
"Мы знаем о телеконнекциях новой атмосферы гораздо меньше", - заявил журналу "Nature" климатолог Университета Бар-Илан (Израиль) Эран Вос.
Он добавил, что искаженная синергия между глобальным потеплением и поведением Эль-Ниньо не только затруднит прогнозирование, но и осложнит подготовку к последствиям.
Исследователь экосистем Серхио де Мигель из Университета Льейды (Испания) сравнил произошедшее в 2023 году с телеконнекциями со сложным эффектом бабочки, когда события в одной точке планеты порождают множество производных эффектов за тысячи километров. Старший научный сотрудник NCAR Клара Дезер сформулировала проблему так: "Исторический прецедент больше не может служить надежным ориентиром для телеконнекций ENSO, поскольку антропогенные паттерны потепления усиливаются".
Другие последствия Эль-Ниньо 2023-2024 годов подтверждают ее слова: засуха в Амазонии оказалась сильнейшей для Бразилии за 120 лет.-0-
В мире
20 сентября 2026, 00:59
Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные аномалии
Фото uza.uz
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