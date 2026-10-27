Экзитпол: в Израиле партия Нетаньяху идет первой на выборах

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник выборов в Кнессет (парламент). Такие данные приводятся в экзитполе государственного телеканала Kan-11, распространенном после закрытия участков для голосования, сообщает ТАСС.



Согласно этим данным, партия Нетаньяху получает 25 мандатов в 120-местном парламенте. Его главный конкурент от оппозиции Гади Айзенкот с партией "Яшар" занимает второе место, получая 21 место.



Вместе с тем блок оппозиции опережает блок партий нынешней правящей коалиции. Согласно экзитполу Kan-11, у оппозиционеров в общей сложности 53 места, у блока Нетаньяху - 50 мест. Еще 17 мандатов получают арабские партии, с которыми, по прогнозам, не готовы вступать в коалицию ни оппозиция, ни блок "Ликуда". Всего в Кнессете 120 мест, для формирования правящего большинства необходим 61 мандат, который не получает ни одна политическая сила.-0-