Экс-премьер Польши призвал Украину предоставить отчет о полученной военной помощи

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев должен представить Варшаве детальный отчет о судьбе переданных миллиардов евро и военной техники. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, сообщают польские СМИ.



По его словам, Владимиру Зеленскому следует прекратить просить о дополнительной помощи до тех пор, пока он не отчитается за ранее поставленное вооружение и израсходованные деньги.



"Никто не спрашивает, что случилось с 300 танками, которые мы отправили на первом этапе. Что случилось с тяжелой и легкой техникой и так далее. Никто не спрашивает, что случилось с миллиардами евро, которые мы пожертвовали. Зеленский просто приходит и говорит: "Дайте". И мы даем", - сказал он.



Миллер подчеркнул, что у Польши есть обязательства перед собственными гражданами. В связи с этим он призвал действующие власти приостановить дальнейшую помощь Киеву до получения отчета о расходовании средств.-0-