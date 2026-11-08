Экс-главу Центробанка Парагвая заключили под стражу

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд постановил заключить бывшего главу Центробанка Парагвая Карлоса Карвальо под стражу в связи с расследованием по делу банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов. Об этом сообщила парагвайская газета ABC Color, информирует ТАСС.





Судья решил назначить предварительный арест сроком на 15 дней. Прокуратура выдвинула в отношении Карлоса Карвальо обвинения в злоупотреблении доверием, использовании служебного положения в личных целях и изготовлении подложных документов.





Ранее суд назначил предварительное заключение по этому делу экс-президенту Парагвая Сантьяго Пенье, который был отстранен от должности в результате импичмента 6 ноября. Расследование прокуратуры связано с возможными нарушениями при размещении государственных и пенсионных средств в Ueno Bank, а также при осуществлении контроля за банковской организацией.





Центробанк Парагвая 3 ноября ввел внешнее управление над Ueno Bank, в результате чего все счета в нем были заморожены. Число клиентов банка оценивается примерно в 3 млн. При этом население Парагвая - около 7 млн человек.-0-