26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос станет новым председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ). Он вступит в должность в феврале 2027 года. Об этом сообщает CNBC.



Пабло Эрнандес де Кос сменит Кристин Лагард на посту председателя ЕЦБ в следующем году. Он получил поддержку от лидеров еврозоны на саммите Европейского совета.



Его назначение еще требует официального утверждения после консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ, однако достигнутая на саммите в Брюсселе 26 ноября 2026 года политическая договоренность фактически гарантирует его назначение, так как мнения консультативных органов не имеют силы вето.



Де Кос - 55-летний экономист и опытный сотрудник центрального банка, прошедший весь карьерный путь в Банке Испании, начав свою карьеру в 1990-х годах в качестве научного сотрудника и проработав в различных департаментах, прежде чем стать управляющим с 2018 года по июнь 2024 года. Он возглавлял Базельский комитет по банковскому надзору с 2019 по 2024 год, а с июля 2025 года является генеральным директором Базельского банка международных расчетов.



Кристин Лагард объявила 29 октября 2026 года о досрочном уходе с поста председателя ЕЦБ с 7 февраля 2027 года - примерно за девять месяцев до истечения срока своих полномочий.-0-