Экономика Германии недополучила 420 млрд евро инвестиций с 2020 года - эксперты





Согласно исследованию, за этот период немецкие компании инвестировали примерно на 470 млрд евро меньше, чем можно было ожидать исходя из исторических экономических тенденций. Это почти на 12% ниже расчетного объема частных инвестиций. При этом государственные инвестиции превысили ожидаемый уровень примерно на 50 млрд евро. С учетом этих изменений совокупные инвестиционные потери оцениваются в 420 млрд евро.





Частные инвестиции в Германии по-прежнему существенно отстают от допандемического уровня. Во втором квартале 2026 года они были более чем на 10% ниже среднегодового показателя 2019 года. В то же время государственные инвестиции выросли на 20% по сравнению с 2019 годом. В IW связывают это, в частности, с созданием специального фонда развития инфраструктуры и временного вывода оборонных расходов из-под действия "долгового тормоза" - правила, ограничивающего размер дефицита государственного бюджета. При этом авторы исследования отмечают, что увеличение государственных расходов не может заменить частные инвестиции, необходимые для устойчивого экономического роста.





Среди факторов, сдерживающих инвестиции в Германии, эксперты называют высокие затраты на энергию и рабочую силу, а также бюрократические барьеры.





Для оценки потерь исследователи сравнили фактическую динамику валового накопления основного капитала с первого квартала 2020 года по второй квартал 2026 года с гипотетическим сценарием, основанным на экономических тенденциях 1991-2019 годов. В расчетной модели не учитывались пандемия и геополитические кризисы.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем инвестиций в экономику Германии с начала 2020 года оказался примерно на 420 млрд евро ниже потенциального уровня из-за пандемии и геополитических кризисов. К такому выводу пришли эксперты Институт немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).