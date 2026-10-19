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Экономика Германии недополучила 420 млрд евро инвестиций с 2020 года - эксперты

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
19 октября 2026, 15:21

Экономика Германии недополучила 420 млрд евро инвестиций с 2020 года - эксперты

Фото pixabay
Фото pixabay
Фото pixabay
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем инвестиций в экономику Германии с начала 2020 года оказался примерно на 420 млрд евро ниже потенциального уровня из-за пандемии и геополитических кризисов. К такому выводу пришли эксперты Институт немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

Согласно исследованию, за этот период немецкие компании инвестировали примерно на 470 млрд евро меньше, чем можно было ожидать исходя из исторических экономических тенденций. Это почти на 12% ниже расчетного объема частных инвестиций. При этом государственные инвестиции превысили ожидаемый уровень примерно на 50 млрд евро. С учетом этих изменений совокупные инвестиционные потери оцениваются в 420 млрд евро.

Частные инвестиции в Германии по-прежнему существенно отстают от допандемического уровня. Во втором квартале 2026 года они были более чем на 10% ниже среднегодового показателя 2019 года. В то же время государственные инвестиции выросли на 20% по сравнению с 2019 годом. В IW связывают это, в частности, с созданием специального фонда развития инфраструктуры и временного вывода оборонных расходов из-под действия "долгового тормоза" - правила, ограничивающего размер дефицита государственного бюджета. При этом авторы исследования отмечают, что увеличение государственных расходов не может заменить частные инвестиции, необходимые для устойчивого экономического роста.

Среди факторов, сдерживающих инвестиции в Германии, эксперты называют высокие затраты на энергию и рабочую силу, а также бюрократические барьеры.

Для оценки потерь исследователи сравнили фактическую динамику валового накопления основного капитала с первого квартала 2020 года по второй квартал 2026 года с гипотетическим сценарием, основанным на экономических тенденциях 1991-2019 годов. В расчетной модели не учитывались пандемия и геополитические кризисы.-0-
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