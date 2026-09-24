Экономические потери Европы от летней жары оценили в 113 млрд евро

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летняя жара в Европе в 2026 году привела к экономическим потерям в размере около 113 млрд евро. Такая оценка содержится в новом отчете международной страховой компания Allianz.



По расчетам аналитиков, жаркая погода сократила совокупный объем производства примерно на 0,46% от прогнозируемого ВВП 30 европейских стран. Наибольшие потери в денежном выражении приходятся на Италию, Германию и Францию - почти две трети общей суммы. Экономические потери оцениваются соответственно в 27,8 млрд, 25 млрд и 20,1 млрд евро.



Экономический ущерб связан прежде всего со снижением производительности труда. Из-за сильной жары работники могут медленнее выполнять задачи, чаще делать перерывы или вовсе пропускать рабочие дни, что в итоге сокращает объем производства.-0-