Экологи в Молдове обвинили Украину в критическом обмелении Днестра

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдавские экологи обвинили власти Украины в действиях, которые привели к резкому сбросу воды в Днестре, массовой гибели рыб и угрозе водоснабжения городов Молдовы. Об этом заявил эколог, исполнительный директор ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS доктор биологических наук Илья Тромбицкий по итогам состоявшегося внеочередного заседания Днестровской комиссии, сообщает ТАСС.



"Молдавская сторона считает, что решение о резком сокращении сброса воды в Нижний Днестр было принято Украиной в одностороннем порядке, что вызвало гибель рыбы и других организмов ниже по течению", - отметил Тромбицкий.



По его словам, это уже второй случай "некорректного поведения" Киева за этот год. "Первый - запоздалое информирование о загрязнении в марте. Все это печально наблюдать, учитывая, что все мы в одной лодке и решения придется согласовывать и в дальнейшем", - добавил эколог.



Президент Молдовы Майя Санду призвала власти на местах срочно готовить альтернативные источники воды из-за катастрофического обмеления рек Днестр и Прут, которые питают водой Кишинев и другие города республики. Ранее министр окружающей среды Молдовы Георгий Хаждер заявил, что Украина прекратила поддержку уровня воды ниже Новоднестровского водохранилища. Сброс воды там сокращен примерно в три раза. Он указал, что вода сильно отступила от берегов, гибнет рыба, серьезный ущерб нанесен флоре и фауне. Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что обратился к властям Украины, чтобы те срочно приняли меры по спасению Днестра.



26 сентября в Молдове вступил в силу режим чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней, утвержденный парламентом на внеочередном заседании по запросу правительства из-за обмеления реки Днестр, которая является главной водной артерией страны. Власти ограничили использование питьевой воды и воды из открытых источников для мойки улиц, тротуаров, наполнения бассейнов и других целей, которые не относятся к первоочередным. Для промышленных предприятий, деятельность которых не связана с производством продуктов питания, медициной или общественным здоровьем, установили требование сократить потребление воды минимум на 20%.-0-