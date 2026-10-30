30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия утвердила финансирование Украины на 2027 год в размере 45 млрд евро, однако Киев запрашивал 70 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.
Как пояснили в ЕК, из 45 млрд евро 13,3 млрд евро - это финансирование из бюджета ЕС, а 31,7 млрд евро пойдут на закупки оружия. Еврокомиссия обещает "параллельно работать над поиском дополнительного финансирования".
Как сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава правительства Канады Марк Карни на итоговой пресс-конференции саммита ЕС - Канада в Монреале, Канада также примет участие в финансировании Украины в 2027 году, но готова выделить на это не более 500 млн евро.-0-
В мире
30 октября 2026, 21:36
ЕК утвердила выплаты Киеву на 2027 год в размере 45 млрд евро вместо 70 млрд евро
Фото Рixabay
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