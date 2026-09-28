ЕК призвала страны ЕС экономить на общественном освещении и отоплении из-за энергокризиса 

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Еврокомиссии (ЕК) призвали страны Евросоюза отключать общественное освещение и снизить температуру в зданиях на фоне резкого роста цен на энергоносители. Такое предложение было изложено в письме еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, которое цитирует Euractiv.



"Мы столкнулись с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок", - предупредил Йоргенсен. По его словам, страны ЕС должны рассмотреть возможность сокращения спроса на газ на фоне резкого роста цен, поскольку волатильность мирового рынка не показывает признаков ослабления.



Европейские газохранилища заполнены лишь на 70%, а цены на газ на хабе TTF уже несколько недель превышают 70 евро за мегаватт-час - значение, невиданное со времен энергетического кризиса 2022 года.



Издание Politico также писало, что Йоргенсен попросил министров энергетики стран ЕС ввести новые меры "в условиях ограниченных глобальных поставок", чтобы попытаться обуздать цены. Меры, принимаемые странами Евросоюза для регулирования цен, должны быть "целенаправленными" и "временными", выразил мнение еврокомиссар.-0-