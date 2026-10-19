ЕК предупредила соцсети об ответственности за призывы к беспорядкам в распространяемом контенте

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) предупредила операторов соцсетей об ответственности за призывы к беспорядкам в распространяемом на их платформах контенте на фоне протестов в странах Евросоюза. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.





"Закон о цифровых услугах ЕС (DSA) содержит положение об ответственности за призывы к беспорядкам", - указал он.





Другой представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт обратил внимание на то, что право на мирные манифестации "является неотъемлемым правом в ЕС", но его "нельзя путать с насильственными протестами и беспорядками". "Нападения, поджоги, грабежи и погромы неприемлемы и должны пресекаться", - заявил он.-0-