16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия предложит чрезвычайную рамочную программу для предотвращения внезапных массовых притоков мигрантов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с речью о состоянии Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters.



"События этого лета показывают, что наши инструменты должны развиваться, особенно в чрезвычайных ситуациях. Европе необходимы средства для постоянной защиты своих границ", - сказала фон дер Ляйен. Она также добавила, что "мы никогда не пойдем на компромисс в вопросе защиты наших границ".



Новая европейская система реагирования на чрезвычайные ситуации будет активирована только при строгом соблюдении определенного набора критериев и позволит в исключительных обстоятельствах проявлять "ограниченную по времени и строго определенную гибкость в стандартных процедурах", заявила председатель Еврокомиссии.



В конце июля 2026 года десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного города Испании Сеута, осуществив массовый прорыв границы из Марокко. Из-за кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности населенного пункта. Часть мигрантов все еще остается в Сеуте. В сентябре Министерство транспорта Испании распорядилось временно задействовать 16 тыс. кв.м территории Сеутского порта, чтобы разместить там временный палаточный городок, рассчитанный на размещение до одной тысячи мигрантов. На фоне миграционного кризиса Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией 1 августа.-0-