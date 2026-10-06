ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия предложила реформу ЕС, которая упразднит права вето стран-членов по санкциям, расширению и некоторым другим направлениям. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, которая представила проект реформы на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает ТАСС.



"Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения. Например, это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения", - сказала Кос. Эти предложения оформлены как реформа Евросоюза для "подготовки к приему новых стран-членов" и повышения эффективности Евросоюза.



Как пояснила Кос, в процессе приема стран-членов единогласно будут приниматься решения только о начале процесса приема новой страны и о его завершении, то есть собственно о вступлении страны - кандидата в ЕС. "Все промежуточные решения могут приниматься квалифицированным большинством голосов", - отметила она.



Помимо этого, Марта Кос заявила, что ЕК предложила сделать процесс приема новых стран в ЕС поэтапным и обратимым. "Он потребует двух ключевых условий: прогресса в реформах и стратегического равнения страны на Евросоюз", - отметила она, подчеркнув, что такой процесс должен быть открыт только для тех стран-членов, "которые соблюдают ценности ЕС и действуют в стратегических интересах Евросоюза".-0-