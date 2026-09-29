ЕК отказалась выделить Украине 220 млн евро на поддержку фермеров - Bloomberg

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия отказалась выделить Киеву 220 млн евро на поддержку фермеров. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.



Украина запрашивала у Европейского союза конкретную поддержку для своего сельскохозяйственного сектора - в дополнение к той финансовой помощи, которую блок уже предоставляет.



Одновременно с этим Тарас Высоцкий сказал, что страна получит финансирование в виде кредита Всемирного банка, что даст возможность аграриям "продержаться до нового года". Однако, по его словам, ситуация в секторе остается крайне сложной и уже сейчас необходимо готовиться к весеннему периоду.



Также он сказал, что Украина не видит позитивных признаков того, что в ближайшие месяцы может быть достигнуто перемирие в отношении экспорта зерна через Черное море. "К сожалению, трудно представить какие-либо возможные решения этого вопроса в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация останется такой же критической, как сейчас", - заявил министр сельского хозяйства Украины.



Ухудшение с безопасностью в Черном море привело к росту цен на зерно и перебоям в поставках. Турция была одной из стран, заявивших о попытке восстановить зерновой коридор для обеспечения экспорта зерна.-0-