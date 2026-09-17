ЕК официально предложила запретить детям до 13 лет пользоваться соцсетями

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила новый Закон о детях (Kids Act), который запретит использование социальных сетей детям младше 13 лет и ограничит доступ подросткам от 13 до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС.



По словам фон дер Ляйен, ЕК применит "постепенный и дифференцированный подход". "Каждый возраст имеет свои особенности, и поэтому для каждого будет свой индивидуальный уровень защиты: никаких социальных сетей для лиц младше 13 лет, никаких личных аккаунтов для лиц младше 15 лет. Это означает, что с 13 лет и до достижения ребенком 15 лет разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами, с ограниченными функциями и ограничением по времени до одного часа в день максимум, а для детей в возрасте от 15 до 18 лет безопасный дизайн платформ станет обязательным", - сказала глава Еврокомиссии.



Фон дер Ляйен также предложила ввести ряд обязательств для социальных сетей, видеосервисов, онлайн-игр и ИИ-чат-ботов, предоставляющих услуги детям младше 18 лет. Мера затронет, в частности, Facebook, Instagram и YouTube.-0-