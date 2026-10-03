ЕК не сможет выделить Украине недостающие $8 млрд на оборону в 2026 году

В августе Минобороны задекларировало дополнительную оборонную потребность в размере $27 млрд. На этой неделе представители Минфина вместе с представителями МО и Еврокомиссии проводили встречи в Брюсселе, где обсудили возможные пути закрытия этой потребности.





"За счет внутренних ресурсов Украина покроет более $7 млрд по этой потребности. Это экономия и перераспределение расходов. Еще около $12 млрд рассчитываем найти совместными усилиями. Остальные средства являются критической потребностью и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году", - сообщил Марченко на своей странице в Facebook.





Ранее Владимир Зеленский заявил, что в бюджете Украины "космическая" нехватка средств. В Киеве также заявили о дыре в бюджете Минобороны в $27 млрд, которые власти Украины хотят получить от партнеров до конца года. В конце сентября украинское правительство решило отложить расходы на благоустройство, а также строительство и капремонт объектов, не имеющих статус критических, чтобы профинансировать оборонную сферу. Депутат Верховной рады Вадим Ивченко до этого утверждал, что из-за катастрофической ситуации с бюджетом денег для выплаты зарплат военным не хватает даже на два месяца. Как отмечала газета The New York Times, эти заявления удивили европейских чиновников и подняли вопрос об эффективности траты Киевом выделяемых ему средств.





3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия не сможет обеспечить Украине $8 млрд на закрытие дефицита финансирования в сфере обороны, украинские Минфин и Минобороны ищут источник покрытия потребностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.Власти Украины не первый год составляют бюджет с рекордным дефицитом и рассчитывают, что эти средства предоставят им западные партнеры. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.-0-