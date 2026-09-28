28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет трижды предупреждал власти Израиля о грядущей атаке ХАМАС, которая произошла 7 октября 2023 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.
"Это было начало октября 2023 года, и два предупреждения Египта о признаках готовящейся атаки из Газы были оставлены Израилем без внимания. Камель (Аббас Камель, занимавший тогда пост главы Службы общей разведки Египта. - Прим. БЕЛТА) позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, чтобы донести третье предупреждение", - говорится в публикации со ссылкой на чиновников из правительства Египта.
При этом звонок Камеля был лишь одним из множества предупреждений об атаке, которые получали Нетаньяху и другие израильские чиновники. По информации издания, в том числе и среди чиновников, израильский премьер также получал такую информацию от ОАЭ, однако она его не убедила.
В начале сентября израильское издание Haaretz опубликовало статью-расследование. В ней утверждается, что президент ОАЭ предупреждал премьера Израиля о враждебных планах палестинского движения ХАМАС за полторы недели до атаки 7 октября 2023 года.
После разговора Нетаньяху, как утверждается в расследовании, не сообщил о предупреждении ни тогдашнему начальнику генштаба армии Израиля Герци Халеви, ни главам спецслужб. Позднее он поручил своим адвокатам подать иск о клевете против издания в связи с публикацией.-0-
В мире
28 сентября 2026, 07:57
Египет трижды предупреждал власти Израиля об атаке ХАМАС в 2023 году - WSJ
Фото РИА Новости
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