Эфиопия - гигант на разломе. Как древнейшая цивилизация Африки пытается удержать единство в "эпоху сжатия" 

Идентичность: христианская ось и этнический раскол

Институты под контролем

Социальная сплоченность: навязанный конфликт как норма

Экономика: рекордный рост при долговой удавке

Внешняя устойчивость: зависимость от реформ

Человеческий капитал: недоинвестированный потенциал

Энергетика - национальный прорыв или новая зависимость?

Демография: цунами рождаемости

Продовольствие: голод при изобилии земли

Жилье: недоступность как норма

Три главных вывода

Эфиопия - "пробуждающийся гигант на тектоническом разломе". Экономика и экспорт растут, а ГЭС "Возрождение" трансформирует энергетику. Но 10 млн человек нуждаются в помощи, а хрупкое перемирие в Тыграе грозит новым конфликтом. Рост есть, но он не всегда доходит до людей. Этнический федерализм - экзистенциальная ловушка. Вместо решения национального вопроса этнический федерализм загнал политику идентичности в ДНК государства. Амхара чувствуют себя исключенными, тыграй - отстраненными, а оромо - доминирующими. Без инклюзивного нарратива страна рискует распасться. Человеческий капитал - недоинвестированный потенциал, ниже среднего по Африке. Гендерный разрыв в 24 пункта означает, что женщины теряют четверть потенциала заработка. Без реформы образования и здравоохранения демографический дивиденд превратится в демографическую бомбу.

Три сценария для Эфиопии до 2035 года

Инерционный (55%). Рост продолжается на 7-9%, но конфликты и голод сохраняются. ГЭС "Возрождение" экспортирует электроэнергию, но 71 млн человек остаются без достаточного доступа. Коллапсный (25%). Новый конфликт в Тыграе или Амхаре дестабилизирует страну. Продовольственный кризис усиливается. Адаптационный (20%). Реформы в образовании и здравоохранении поднимают HCI+. Национальный диалог решает этнические противоречия. ГЭС обеспечивает энергию для промышленности.

Эфиопия - одно из крупнейших по численности населения и площади государств мира, не имеющих выхода к морю. В 1993 году после многолетней войны и референдума Эритрея официально провозгласила независимость и отделилась от Эфиопии, в результате чего площадь уменьшилась с 1,22 млн кв.км в 1991 году до 1,10 млн кв.км, страна лишилась выхода к Красному морю. Если в июле 1991 года численность населения оценивалась в 53,2 млн человек, то к середине 2026 года (по оценке ООН) достигла 138,9 млн человек.Одним из важных маркеров общественного благосостояния является потребление электроэнергии на душу населения. По этому показателю некоторые страны западного мира уже откатились в 1960-е. Эфиопия же резко увеличила, открыв в сентябре 2025 года самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле. Ее строили практически самостоятельно, без крупных кредитов от Запада. Средства для финансирования собирали через выпуск облигаций и организацию кампаний по сбору денег, в том числе среди членов эфиопской диаспоры. Это может быть и новый путь Африки, и ответ западной колониальной политике.Эфиопия - "пробуждающийся гигант на тектоническом разломе континентов", он растет, но фундамент под ним дышит. От того, сумеет ли страна найти уникальный национальный нарратив, сохранить единство и экономический рост, зависит, станет она африканским прорывом или жертвой "эпохи сжатия".Эфиопия - страна с более чем 85 этническими группами, и ее идентичность построена на этническом федерализме, который вместо решения "национального вопроса" загнал политику идентичности в ДНК государства. Страна разделена на 9 региональных штатов по этническому принципу. Амхара, оромо и тиграй конкурируют за власть и ресурсы. Эфиопия - одна из древнейших христианских стран мира. Аксумское царство приняло христианство как государственную религию около 340 года н.э. Эфиопская православная церковь Тэуахэдо (объединенная) на протяжении более 1,6 тыс. лет формировала идентичность. Этнический федерализм 1995 года разрушил монополию ЭПЦ на национальную идентичность, что было беспрецедентным за ее историю. В 2023 году епископы Тыграя разорвали связи с Синодом ЭПЦ и создали Тыграйскую православную церковь. Это символизирует и воплощает интенсивность политического и социального разрыва. Синод Оромии ранее провозгласил институциональную автономию, но впоследствии формально реинтегрировался в Эфиопский Синод, напряжение сохраняется. Церкви и монастыри в Тыграе были разграблены, а древние рукописи (некоторым 500 лет) выставлены на онлайн-аукционах. Разрушены более 50 мечетей и церквей в Амхаре, Оромии и других регионах. ЭПЦ насчитывает более 60 млн верующих - крупнейшая религиозная организация страны. Она остается ключевым национальным символом даже для тех, кто не является ее прихожанином.Этнический федерализм создал систему, где каждая группа борется за свои интересы, а общая эфиопская идентичность остается под напряжением.Эфиопия сохраняет формальные структуры электоральной демократии и процедуры, но лишает выборы демократического смысла. Так оценивают Эфиопию по западным метрикам. Но с точки зрения самой эфиопской элиты и значительной части населения, их решения выглядят не как "авторитарный откат", а как рациональная стратегия выживания государства. "У нас 85 этнических групп и 9 региональных штатов. Если мы допустим реальную политическую конкуренцию, страна распадется, как Югославия или Судан", - отмечал Мелес Зенауи, премьер-министр Эфиопии в 1995-2012 годах и архитектор эфиопского этнического федерализма.1 июня 2026 года прошли выборы в парламент. Партия процветания получила 438 из 486 мест (90%), оппозиция - лишь 48 мест. Почему? С конца 2024 года была приостановлена деятельность как минимум пяти крупных правозащитных организаций, включая EHRDC, CARD, AHRE, EHRCO и LHR. В 2024 году было распущено более 1,5 тыс. организаций НПО за административные нарушения. Новый закон о НПО, принятый в июне 2025 года, запрещает организациям с иностранным финансированием заниматься мониторингом выборов. Поэтому, когда 5 октября 2026 года Совет народных представителей (нижняя палата парламента) сформировал новое федеральное правительство страны и утвердил Абия Ахмета в должности премьер-министра на новый срок, это был ответ на угрозу дестабилизации и аргумент за то, чтобы не повторились события, как в:- Южном Судане (2011) - отделился после десятилетий войны,- Эритрее (1993) - отделилась после 30-летней войны за независимость,- Сомали (1991) - распалось на клановые анклавы (Сомалиленд и др.).Эфиопия - следующая в очереди? С точки зрения элиты, если расслабиться и следовать воле Запада - да. Что делает элита? Концентрирует власть, контролирует оппозицию, СМИ и НПО, чтобы не допустить распада страны. Это не жажда власти (хотя и она есть), а страх хаоса. Западная критика для эфиопской элиты звучит как "мы хотим, чтобы вы распались, как Ливия или Ирак".Социальная ткань разрушается конфликтами и неравенством. По состоянию на 2025 год 10 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, 41% детей (6-59 месяцев) страдают хроническим недоеданием. Конфликты в Амхаре и Оромии продолжаются, несмотря на мирное соглашение по Тыграю. Тыграйский народный фронт освобождения правил 27 лет, проиграл войну 2020-2022 годов, но сохраняет военную структуру и территориальные претензии.Фронт освобождения Оромии ведет вооруженную борьбу за независимость Оромии. Амхарские националисты (Fano) требуют возврата земель, захваченных в Тыграе и Оромии.Вывод элиты: если мы дадим им свободу, они начнут войну за отделение. Западные страны сами развивались через авторитарные и колониальные фазы. Теперь они требуют от Эфиопии прыгнуть сразу в либеральную демократию. С точки зрения эфиопской элиты, их стратегия рациональна:- демократия = распад (как Югославия),- свобода = хаос (как Ливия),- централизация = стабильность (как Китай),- ГЭС = суверенитет (как ответ колониализму).Эфиопия демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Африке, но макроэкономика остается хрупкой. Рост ВВП - 9,2% в 2025 году. Инфляция снизилась до 11,9% (с 26,6% в 2024 году). Экспорт - рекордные $10,7 млрд в 2025-2026 годах (+29%). Золото стало главным экспортным товаром, обогнав кофе и принеся стране $5,5 млрд. Кофе - $3 млрд (тоже рекорд), примерно 28% выручки. Эфиопия - родина арабики, и кофейная отрасль обеспечивает средства к существованию более 15 млн человек. Помимо двух флагманов, Эфиопия экспортирует масличные культуры (кунжут, лен и др.) - $571 млн, овощи, фрукты, цветы - $490 млн и др. Промышленное производство увеличилось на 20,3%, горнодобыча - на 24%. Производственные мощности выросли с 47% до 66,3%. Прямые иностранные инвестиции достигли $4,32 млрд за 2025-2026 годы. Если Эфиопия снижает зависимость от сырьевого экспорта - это меняет прогноз сценариев. Долг - 42,6% ВВП (снижение с 49,8%), но страна в дефолте по еврооблигациям с декабря 2023 года. Валюта - быр, потерял 63% стоимости после либерализации курса в июле 2024 года.Есть топливная удавка в $4,2 млрд в год и 15% наценки. Эфиопия импортирует 100% нефтепродуктов. Ключевая проблема - модель финансирования: все закупки идут через отсроченные аккредитивы со сроками оплаты 180-360 дней, что добавляет примерно 15% наценки к каждому импортируемому баррелю. При этом около $2,4 млрд в аккредитивах остаются непогашенными в любой момент времени, поглощая значительную долю иностранной валюты банковской системы и вытесняя торговое финансирование. Переход на спотовые закупки мог бы сэкономить $850 млн - $1,1 млрд в год. После закрытия Ормузского пролива (февраль 2026 года) цены на нефть выросли с $62 до $115 за баррель к маю. Более 180 тыс. т топлива, предназначенного для Эфиопии, были задержаны. Правительство ввело нормирование: дистрибьюторы получают лишь около 50% обычных объемов топлива. Дефицит валюты: "коктейль" из импорта и долгов.Примерно 90% импорта топлива и продовольствия (пшеница, растительное масло, рис) идет через единственный порт Джибути. Эта монополия обходится крайне дорого: транспортировка одного контейнера из Джибути до эфиопского Моджо стоит 1 млн быр. Ежегодные потери от зависимости оцениваются в более чем $2 млрд. До 1993 года Эфиопия обладала двумя ключевыми портами на Красном море - Ассаб и Массава.Обслуживание внешнего долга существенно. Национальный банк Эфиопии (NBE) описывает свою политику как тугую, и ставка 15% это подтверждает. Денежные переводы - крупнейший источник валюты: $5,1 млрд за год, рост с $4,4 млрд. Источник противоречия - закупки золота. Центробанк наращивает резервы, покупая золото и впрыскивая свежесозданные быры в экономику. МВФ требует выхода NBE из рынка золота, чтобы не разгонять инфляцию.В "эпоху сжатия" это означает, что Эфиопия может расти, но не может устоять. Любой внешний шок - война, санкции, падение цен на золото - обрушит хрупкое равновесие. Рост есть - устойчивости нет. Рост впечатляет, но слабая валюта и низкие резервы ограничивают потенциал.Эфиопия зависит от международной финансовой поддержки и реструктуризации долга. Внешний долг снизился до 19,2% ВВП. Уникальность проекта ГЭС GERD - в способе финансирования. Эфиопия сознательно отказалась от кредитов МВФ и Всемирного банка, чтобы избежать политических условий и сохранить полный контроль над проектом. Эта модель стала символом деколонизации развития - доказательством того, что африканская страна может реализовать мегапроект без внешних кредиторов. ГЭС превратила Эфиопию в крупного регионального экспортера. Экспорт электроэнергии - почти 2500 ГВт.ч в Кению, Джибути и Судан (2025 год). В планах подключение Южного Судана, Танзании и других стран Восточной Африки. Эфиопия позиционирует себя как энергетический хаб Восточной Африки, что дает ей геополитический рычаг в переговорах с Египтом и Суданом по вопросу использования вод Нила. GERD может усилить внутреннюю политическую напряженность, если ожидания по доступу к дешевой электроэнергии не оправдаются или если правительство будет восприниматься как отдающее приоритет отдельным регионам. Пока одни регионы получают свет, другие остаются в темноте, что создает новые линии раскола в дополнение к этническим и религиозным.ГЭС "Возрождение" - не просто электростанция, а геополитический манифест Эфиопии, заявка на региональное лидерство и модель суверенного развития без западных кредиторов. Это не может всем нравиться. Египет и Судан продолжают оспаривать права на воды Нила, что делает экспортный потенциал GERD уязвимым к политическим рискам. Эфиопия не может влиять на глобальные цены, но зависит от них критически:- Ормузский пролив - через него шло около 20% мировых поставок нефти. После закрытия потоки упали до 6 млн баррелей в день;- удобрения - цены выросли, усугубив продовольственный кризис;- золото - стало ключевым источником валюты, но более 50% добычи приходится на Тыграй;- инвестиции - более $13 млрд объявленных проектов в горнодобыче, энергетике и сельском хозяйстве под угрозой из-за нестабильности.Была попытка прорыва: 1 января 2024 года Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с самопровозглашенным и непризнанным Сомалилендом. Сомали отозвало посла и резко разорвало дипломатические связи с Эфиопией. Была запущена международная кампания против сделки, в том числе через Лигу арабских государств и привлечение Египта. Кризис удалось частично погасить благодаря посредничеству Турции, 11 декабря 2024 года была подписана Анкарская декларация. Эфиопия стала полноправным членом БРИКС в 2024 году - это ключевой маркер разворота от западноцентричной системы: торговля в нацвалютах, доступ к альтернативным кредиторам, дипломатическая платформа.Эфиопия в феврале 2025 года подписала с Россией дорожную карту по атомной энергетике. Китай - первый торгово-экономический партнер, что прямо подкрепляет тезис о суверенном развитии без Запада. Меморандум 2024 года с Сомалилендом о доступе к порту Бербера - один из главных геополитических сюжетов региона. Он спровоцировал конфликт с Сомали, напряженность с Турцией и Египтом и гонку вооружений.Внешняя устойчивость - реформы дают результаты, но зависимость сохраняется.Индекс человеческого капитала (HCI+) Эфиопии - 123 балла из 325, что ниже среднего по Африке (126), но выше среднего по странам с низким доходом (116). Гендерный разрыв: HCI+ женщин - 111, мужчин - 135. Разрыв в 24 пункта означает, что потенциал заработка женщин на 24% ниже. Правительство выделяет 22% бюджета на образование - выше среднего по Африке (17%) и глобального бенчмарка (20%), но ключевой разрыв - качество обучения, а не доступ. Медицинское страхование - 73%. Идет реформа компетентностно-ориентированного медицинского образования, новая инициатива по подготовке медсестер и акушерок. Ключевые разрывы: ожидаемые годы обучения, результаты обучения, высшее образование. Инвестиции растут, но отставание от соседей сохраняется.В сентябре 2025 года Эфиопия официально ввела в эксплуатацию ГЭС "Возрождение" (GERD) - крупнейшую гидроэлектростанцию Африки. Ее параметры впечатляют даже по мировым меркам: установленная мощность: 5150 МВт, что составляет 51% всей энергосистемы Эфиопии. Плотина - длина 1,8 тыс. м, высота 145 м. Водохранилище способно накапливать 74 млрд куб.м воды. Стоимость - около $4 5 млрд, строительство заняло 14 лет. С вводом станции установленная мощность страны удвоилась до 9,6 ГВт. По итогам 2025/26 финансового года GERD обеспечила 51,5% всей выработки электроэнергии Эфиопии (35 671 ГВт.ч).Эфиопия - энергетический гигант Африки благодаря ГЭС "Возрождение", но среднедушевое потребление электроэнергии в стране составляет 126 кВт.ч - один из самых низких показателей в Африке (для сравнения: среднемировой - 3131 кВт.ч). До ввода GERD лишь 44% населения имели доступ к электричеству. Ключевая проблема - инфраструктура: линии электропередачи не успевают за ростом генерации. Только 60% существующей сети электрифицировано, потери остаются высокими. По данным Управления энергетической информации США (EIA), электроэнергия в страну с 1980 по 2024 год вообще не импортировалась. В 2024 году чистый экспорт составил 1,8 млрд кВт.ч, и сейчас он растет. Но страна пока зависима от импорта нефтепродуктов (бензин, дизель, авиатопливо). В 2024 году объем потребления дизельного топлива составлял 50,18 тыс. баррелей в сутки. Потребление автомобильного бензина было значительно ниже и составляло 17,25 тыс. баррелей в сутки. Однако в 2025 году произошел исторический сдвиг: страна начала пробную добычу сырой нефти в бассейне Огаден (регион Сомали, восточная Эфиопия). Оператором проекта выступает Poly-GCL Petroleum Investment Limited - совместное предприятие китайской государственной POLY Group и гонконгской Golden Concord Group. В октябре 2025 года Эфиопия начала строительство первого в истории НПЗ в районе Годе (регион Сомали). Проект реализуется с Golden Concord Group (GCL), стоимость - $2,5 млрд, мощность - 3,5 млн т в год (около 70 тыс. баррелей в день).Энергетика - структурная уязвимость: гидроэнергетика дает потенциал, но 71 млн человек без достаточного доступа.Эфиопия - вторая по населению страна Африки (после Нигерии) и одна из самых быстрорастущих. Население составляет 135,5 млн человек (2025 год), рост - 2,58% в год. Медианный возраст - 19,1 года (население крайне молодое). Суммарный коэффициент рождаемости - 3,81, значительно выше уровня воспроизводства (2,1). Городское население - 22,5% (30,5 млн). По прогнозу к 2050 году население может достичь 200 млн. Демография - оранжевая зона. Молодое население - это потенциал, но без инвестиций в образование и рабочие места он превращается в демографическую бомбу.Парадокс Эфиопии: страна с огромным аграрным потенциалом не может накормить свое население. Глобальный индекс голода (GHI) 2025 года - 24,4 балла, "серьезный" уровень, 100-е место из 123. От хронического недоедания страдает 41% детей (6-59 месяцев), 10 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. В стране более 1 млн беженцев из Южного Судана, Сомали, Эритреи и Судана. МВФ и структуры ВПП ООН сократили рационы для 780 тыс. беженцев с 60% до 40%. Засуха 2025-2026 годов в южной Эфиопии уже вызвала потери до 54% урожая в Восточном Харарге. Основные драйверы: конфликт, засуха, наводнения, инфляция. Продовольствие - красная зона. Эфиопия пока не может накормить себя, несмотря на потенциал.В проекте "Великая зеленая стена" участвуют более 20 африканских стран, изначально проект запускался 11 странами Сахеля, но со временем география расширилась. Главная цель проекта - остановить опустынивание и деградацию земель в регионе Сахеля, восстановить экосистемы и улучшить качество жизни местного населения. Не просто посадить деревья, а превратить Сахель из зоны экологического бедствия в процветающий и устойчивый регион. Эфиопия - один из лидеров инициативы "Великая зеленая стена": с 2019 по 2026 год высажено почти 56 млрд саженцев. Инициатива стала одним из крупнейших в мире проектов по восстановлению экосистем. Благодаря современным методам мониторинга, высокому уровню приживаемости саженцев площадь лесов увеличилась с 17,2% до 23,6%. Эфиопия уже восстановила 15 млн га деградированных земель. В 2026 году страна начала создание единой платформы для преодоления раздробленности управления. Это должно объединить усилия разных ведомств, унифицировать мониторинг и привлечь финансирование, превратив международные обещания в измеримые результаты на местах. Не только в экологии.Эфиопия переживает жилищный кризис: страна входит в тройку наименее доступных жилищных рынков мира. Дефицит в Аддис-Абебе - более 1 млн единиц (2026 год). Ипотека недоступна для большинства эфиопов. По программе правительства за 7 лет отремонтировано более 200 тыс. единиц. Жилье - красная зона. Кризис доступности подрывает социальную стабильность.Итоговый вердикт по устойчивости Эфиопии - хрупкая стабильность. Тренд устойчивости - восходящий с оговорками.P.S. Эфиопия - страна, которая может стать африканским гигантом, но рискует распасться на части. У нее есть все: молодое население, гидроэнергетика, экспортный потенциал, древняя история. Но у нее нет социального мира, продовольственной безопасности и инклюзивной идентичности. В "эпоху сжатия" Эфиопия - строительная площадка с гидрофундаментом, со стенами из деревьев. Реализация проекта "Великая зеленая стена" может стать прообразом реформирования управления страны. Ведь прогресс страны в лесном хозяйстве был высоко оценен представителями Африканского союза, которые назвали Эфиопию образцовой страной и призвали других перенимать ее впечатляющий экологический опыт. Военно-морские амбиции Эфиопии сохраняются: она воссоздает ВМС с 2018 года, заключив соглашения о подготовке с Францией и Россией. Проблема выхода к морю - не просто вопрос логистики, а центральный элемент национальной идентичности и стратегии выживания Эфиопии. Наличие великой цели и смысла - одна из причин (в совокупности с другими триггерами) запуска программы оздоровления. Любое решение здесь требует тонкого баланса между историческими претензиями, экономической необходимостью и риском региональной войны. И, возможно, впервые застарелый внутренний конфликт удастся решить, задействовав потенциал стран БРИКС.Сергей МУСИЕНКО.-0-Автор выражает благодарность Министерству иностранных дел Беларуси за содействие в подготовке материала