"Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме - ЦИК РФ подвел итоги выборов

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России на заседании 25 сентября объявил окончательные итоги состоявшихся 18-20 сентября выборов в Государственную думу, передает корреспондент БЕЛТА.



В России из 450 мест депутатов половина избирается по партийным спискам, еще 225 - в одномандатных округах. Партиям для попадания в Госдуму необходимо набрать не менее 5% голосов. После обработки 100% бюллетеней победу по партийным спискам одержала "Единая Россия", набравшая 58,21%. Второе место заняла КПРФ - 13,47%, у ЛДПР - 8,88%. Далее следуют партии "Новые люди" - 7,82% и "Справедливая Россия" - 5,34%. Эти же пять партий имели свои фракции в составе прежней Госдумы. Остальные пять партий, участвовавших в нынешних выборах, набрали менее 2%.



Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, с учетом одномандатных округов "Единая Россия" получает 349 мест в парламенте из 450. У КПРФ - 37 мест, ЛДПР - 23, партии "Новые люди" - 19, партии "Справедливая Россия" - 17. Партия "Родина" получила одно место в одномандатном округе, в четырех округах победили самовыдвиженцы.



Таким образом, партия "Единая Россия" получает конституционное большинство в новом составе Госдумы. Причем ее нынешний результат стал рекордным: у "Единой России" самое большое число мандатов, полученных одной партией по итогам выборов за всю историю выборов в Госдуму в современной России. Предыдущий рекорд также принадлежит "Единой России": по итогам выборов 2016 года партия получила 343 места, в 2021 году она получила 324 мандата.



Явка на выборах тоже стала рекордной за последние три парламентские кампании - она составила без малого 59,80%.-0-