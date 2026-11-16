Двух украинцев депортировали из Польши за восхваление теракта в Кракове и угрозы прохожим

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гражданина Украины были депортированы из Польши за угрозы прохожим и публичное восхваление недавнего теракта в Кракове. Об этом со ссылкой на полицию сообщило польское издание Rzeczpospolita.



Двое украинцев 18 и 19 лет, находясь на балконе многоквартирного дома, имитировали стрельбу по прохожим в польском Вроцлаве. "Они угрожали прохожим бомбой и направляли на них муляж огнестрельного оружия", - сообщила представитель полицейского управления Вроцлава Александра Фреус.



Кроме того, молодые люди публично выражали одобрение теракту, произошедшему в Кракове. В отношении обоих фигурантов выдвинули обвинения, после чего они были депортированы из Польши.



7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. 24-летний поляк открыл огонь по прохожим, в результате чего погибли 6 человек, в том числе 2 иностранца. Стрелок был ранен при задержании и умер в больнице. В квартире преступника полиция обнаружила тела убитых им родителей и сестры. Позднее в МВД Польши сообщили о задержании по всей стране как минимум 15 человек за восхваление произошедшего теракта.-0-